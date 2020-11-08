جمال بلماضي يعلن قائمة منتخب الجزائر

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم 24 لاعبا تحسبا للمباراتين أمام منتخب زيمبابوي يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع 2022.





وكشفت القائمة التي نشرها اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الالكتروني مساء السبت، عن عودة الثلاثي جمال بن العمري، مدافع نادي ليون الفرنسي، ويوسف عطال، مدافع نيس الفرنسي، وأدم وناس، مهاجم نادي كالياري الإيطالي، بعد غيابهم عن مباراتي محاربي الصحراء الوديتين أمام نيجيريا والمكسيك الشهر الماضي.





كما وجه بلماضي، الدعوة لأول مرة لكريم عريبي، مهاجم نادي نيس الفرنسي.





وتواجد 18 لاعبا من الذي توجوا بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر صيف 2019، في القائمة، يقودهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيل بن ناصر، نجم ميلان الإيطالي.





ويبدأ المنتخب الجزائري بعد غد الاثنين، معسكرا إعداديا بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة.





وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة بست نقاط متقدمة بنقطتين على زيمبابوي الوصيفة، فيما تحتل بوتسوانا المركز الثالث بنقطة واحدة أمام زامبيا المتذيلة بلا رصيد.





وضمت قائمة منتخب الجزائر في حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي، وألكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة





وفي الدفاع: عيس ماندي، ومهدي ثاهرات، وجمال بن العمري، ورامي بن سبعيني، ويوسف عطال، ومحمد رضا حلايمية، ومحمد فارس





وفي خط الوسط: عدلان قديورة، ومهدي عبيد، وإسماعيل بن ناصر، وسفيان فيجولي، وهاريس بلقبلة، ومهدي زركان، وفريد بولاية





وفي الهجوم: رياض محرز، وأدم وناس، وبغداد بونجاح، وياسين براهيمي، وكريم عريبي، وسعيد بن رحمة، وأندي ديلور.