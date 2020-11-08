دانييلا رحمة تعلن عن انتهاء تصوير مسلسل DNA وتشوق متابعيها









شوقت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​، جمهورها وذلك بعدما أعلنت عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد DNA الذي يشارك فيه الممثل السوري ​معتصم النهار​ والممثل اللبناني عمار شلق بدور البطولة.وتنتظر دانييلا إنطلاق عرض المسلسل في شهر ديسمبر كانون الأول على شاشة التلفزيون وتتلقى العديد من الرسائل عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي.وشوقت دانييلا متابعيها للمسلسل إذ ردّت على إحدى المتابعات قائلة: "خلصنا تصوير.. ان شاء الله قريباً بتشوفو".يشار الى أن مسلسل DNA من تأليف ريم حنا ومن إخراج المثنى صبح وسيعرض العمل من 10 حلقات فقط ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها السيّد جمال سنّان.