تعرف علي صفقات الحرس استعدادا للقسم الثاني

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ابرم نادي حرس الحدود بقيادة محمد حليم اربع صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني الموسم المقبل .



وتعاقد الحرس مع محمد رضا لاعب القناة ومصطفي زيكو لاعب جمهورية شبين ومصطفي امين، ووليد عادل لاعبا طنطا.



ومن المقرر أن يخوض الحرس مباراة ودية امام النصر يوم الثلاثاء كما سيواجه فريق انبي يوم الخميس .



وكان عدد كبير قد رحل عن صفوف الحرس حيث يتبقي في قائمة الفريق خالد سامي وجهاد جنيني وأحمد فيلكس وعبد الله جمعه وأحمد شرويدة والسعدني والحلواني ومحمد الشبيني.



واكد محمد حليم أنه يستبق الزمن من أجل بناء تاهيل الفريق خاصة وأن الوقت ضيق حيث انطلاق مسابقة القسم الثاني 21 نوفمبر مشيرا إلي أن هناك عدد كبير من اللاعبين رحلوا عن الفريق .