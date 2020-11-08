ربيع بارود يتخطى المليون الأول بأحدث أغانيه "بالمختصر"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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استكمل الفنان اللبناني ربيع بارود نجاحاته وذلك بعد نجاح أغنية "ع فوقة " والتي تخطى عدد مشاهديها الـ 11 مليون على يوتيوب.

حيث حصدت أغنية ربيع الجديدة التي طرحها قبل فترة بعنوان "بالمختصر " أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان ربيع قد أطلق أغنية " بالمختصر " الشهر الماضي ولاقت نجاحاً كبيراً وأصداءً إيجابية وتفاعل جماهيري كبير.

يذكر أن ربيع تعاون في " بالمختصر " مع الشاعر راشد الشيخ ، أما الألحان كانت مشتركة بين ربيع وراشد الشيخ وتولى توزيع الأغنية الموزع الموسيقي عمر صبّاغ.

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