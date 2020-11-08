تعرف علي فعاليات اليوم الأول لمهرجان "الإسكندرية السينمائي"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يرصد "الفجر الفني" فعاليات اليوم الأول لمهرجان "الإسكندرية السينمائي"، حيث تعقد الساعة ١١ ندوة تكريم اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمى ويديرها مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي، بحضور كريمتا شقيقه الفنانة لطيفة فهمى وشقيقتها نيللى فهمى.

وتقام في تمام الساعة ١٢ ظهرًا ندوة تكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقى ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاته، بحضور أسرته رانيا فريد شوقى وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.

وتعقد الساعة 1 ظهرا ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي ويديرها الناقد نادر عدلي.

وفي تمام الساعة 2,30 ظهرًا يتم عرض أفلام التضامن الاجتماعي، وتعقبها ندوة بحضور وزيرة التضامن د.نفين القباج.

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