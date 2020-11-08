عامر زيان يطالب جمهوره بالدعاء للملحن جان صليبا بعد إصابته بـ"كورونا"

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ناشد الفنان اللبناني ​عامر زيان​ متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي الصلاة من أجل الملحن اللبناني جان صليبا، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.



وكتب عامر قائلاً: "جان صليبا خيي وحبيب قلبي نصاب بكورونا وحالتو ما منيحة أبدا وبالمستشفى وعالأوكسيجن بدنا كلنا ننتبه من هالفيروس منها مزحة أبدا جان عندو مرحلة صعبة كتير صللو لجان".



الجدير ذكره أن عامر زيان صوّر مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة وعلق عبر حسابه بصورة من كواليس التصوير قائلاً: "مع الحبايب من كواليس تصوير كليب جديد.. عم نجرب نغيّر جوّ ونكفّي بهالظروف.. الاتكال على الله".