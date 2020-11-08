مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاده عاري الصدر









احتفل الممثل السوري ​مكسيم خليل/​ بعيد ميلاده وكشف عن عمره الحقيقي من خلال نشره لصورة له في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر مكسيم فيها وهو عاري الصدر وبدا أمامه قالب من الحلوى للمناسبة وعلق على الصورة قائلًا: "42 سنة عيشوا الحب وتركوه ياخدكم لاحلامكم.. الحب بخليك ماتخاف.. بخليك ماتستسلم.. الحب بخليك عايش..هو البداية وهو الطريق وهو النهاية"، وتابع :"شكراً لكل المحبة يلي بتغمروني فيها دايماً وتحديداً اليوم ..بتنمالكم كل السعادة والنجاح والحب".وتلقى مكسيم عدداً كبيراً من المعايدات من محبيه وكذلك من زملائه في الوسط الفني ومن إعلاميين.يذكر أن آخر أعمال مكسيم خليل كانت في الموسم الرمضاني الفائت بمشاركته في كل من "أولاد آدم" و "المنصة".