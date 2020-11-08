ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتصدر هيونغ مين سون مهاجم توتنهام ترتيب هدافي البريميرليج،  برصيد 8 أهداف، مناصفة مع دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون.


وفي المركز الثاني الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع جيمي فاردي، ولكل منهما 7 أهداف.


ويأتي باتريك بامفورد لاعب ليستر سيتي مع كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل، وهاري كين نجم نيوكاسل، ولكل منهم 6 أهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول كالآتي:-


1- هيونج مين سون ودومينيك كالفيرت لوين يتصدران ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف.

2- محمد صلاح.. 7 أهداف

4- باتريك بامفورد .. 6 أهداف

5- جيمي فاردي .. 6 أهداف

6- هاري كين .. 6 أهداف

7- ويلفريد زاها .. 5 هدف

8- نيل موباي .. 4 أهداف

9- كالوم ويلسون.. 4 أهداف

10- ساديو ماني.. 4 أهداف

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