ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

يتصدر هيونغ مين سون مهاجم توتنهام ترتيب هدافي البريميرليج، برصيد 8 أهداف، مناصفة مع دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون.









وفي المركز الثاني الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع جيمي فاردي، ولكل منهما 7 أهداف.









ويأتي باتريك بامفورد لاعب ليستر سيتي مع كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل، وهاري كين نجم نيوكاسل، ولكل منهم 6 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول كالآتي:-









1- هيونج مين سون ودومينيك كالفيرت لوين يتصدران ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف.





2- محمد صلاح.. 7 أهداف





4- باتريك بامفورد .. 6 أهداف





5- جيمي فاردي .. 6 أهداف





6- هاري كين .. 6 أهداف





7- ويلفريد زاها .. 5 هدف





8- نيل موباي .. 4 أهداف





9- كالوم ويلسون.. 4 أهداف



