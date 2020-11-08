مخرج "خيط حرير" لـ"الفجر الفني": لن أجد أفضل من مي عز الدين للعمل معها.. وعرض المسلسل حاليا أفضل من منافسته في دراما رمضان





نجح مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مي عز الدين، أن يلفت انتباه الكثير من الجمهور فور عرضه على شاشات التلفزيون، ولاقى صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، لما فيه من إثارة وتشويق ودراما اجتماعية وتفاصيل إخراجية مميزة.





أجري "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع المخرج إبراهيم فخر، ليكشف لنا كواليس مسلسل"خيط حرير"، سبب تعاونه للمرة الرابعة مع النجمة مي عز الدين، تعليقه على عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، وأصعب المشاهد التي واجهته أثناء التصوير.





وإلى نص الحوار:





فى البداية.. ما الذى حمسك لإخراج مسلسل "خيط حرير"؟

التجربة جديدة ومختلفة سواء من حيث الفكرة أو القصة مابين الماضى والحاضر، والورق مكتوب بشكل رائع، بالإضافة إلى أنه التعاون الرابع لى مع النجمة مي عز الدين وهذا لوحده شيء محمس جداً.





بما أنه رابع تعاون لك مع مي عز الدين.. أطلعنا عن كواليس العمل بينكما؟

مي عز الدين من الممثلين الذى يجمعنى بها كيمياء مميزة وأنا بحب الشغل معها، فهى إنسانة ملتزمة جدا سواء على مستوى الوقت أو الملابس والمكياج أو الحفظ والتحضير للمشهد، كما أن التعامل معها مريح جداً فهى ممثلة شاطرة ومطيعة وتنفذ تعليمات المخرج بحذافيرها ومحبه لشغلها، والصراحة لن أجد أفضل من ذلك فى الممثل.





كيف أتممت اختياراتك لشخصيات العمل؟

كنا حريصين على أن تكون الشخصيات قريبة من بعضها على المستوى الشكلى، فعندما كنا نكون أسرة كنا نختار الوجوه المناسبة مع بعضها، ثم بعض ذلك نختار كل شخصية على حسب تفاصيلها فى العمل، والحمد لله وفقنا فى ذلك.





ما الشخصية التى أجهدتك فى التحضير.. خاصة أن العمل يحاكى زمنين مختلفين؟

معظم الشخصيات كانت صعبة لأن فرق عشر سنوات، كفيل يغير صفات وانطباعات الإنسان، فنجد أن "حازم"، الذى يلعب دوره الفنان نيقولا معوض فى 2010، مختلف تماما عن 2020، وأيضاً شخصية "مسك"، التى تجسدها النجمة مي عز الدين، وكذلك شخصية "عصمت" التى يلعبها النجم أحمد خليل، ومن أصعب الشخصيات شخصية "صلاح قنديل"، التى ستظهر فى الحلقات القادمة التى قام بدورها الفنان حازم سمير، فكل الشخصيات بها تغيرات ومفاجآت كثيرة.





ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

جميع المشاهد اعتبرها صعبة لأن المشاهد بها تفاصيل داخل التمثيل ليست سهلة، ومحتاجة إنك توصل إحساس وإيقاع الممثل إلى المشاهد، ومطلوب يقال أي من الكلام، ويعتبر من أصعب المشاهد فى المسلسل مشهد لم يتم عرضه حتى الآن، كنا نصور مشهد طويل فى مكان ضيق، وكان من الصعب علي تحريك الممثلين.





هل كنت تفضل أن يعرض المسلسل فى السباق الرمضاني عن الوقت الحالى؟

فى البداية كنت أظن أن العمل داخل السباق الرمضاني هو الذى يحصد على مشاهدات عالية فقط، ولكن بعد عرض المسلسل فى ذلك الوقت علمت أن المسلسل الجيد، الناس تشاهده فى أي وقت، وأنا الحمد لله راضى عن هذا الوقت فشهر نوفمبر مميز فهو شهر معتدل فى كل شيء خاصة أنه ليس وقت إجازة ولا أنه وقت انشغال الطلبة بالامتحانات، كما أنه ليس طقس بارد ولا حار فهو وسط فى كل شيء وأنا اعتبره أفضل من رمضان والحمد لله المسلسل حقق مشاهدات عالية وإعلانات كثيرة.





هل تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل؟

بالفعل تابعتها فأنا أتابع يوميا رد فعل الجمهور على الحلقة بعد انتهاءه، والحمد لله ردود أفعال الجمهور مرضية جدا وإيجابية بشكل كبير، فالناس مشدودة للقصة وحابة تعرف ماذا سيحدث كل حلقة ومتشوقة لها بشكل كبير.





ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك على المسلسل؟

لاحظت أن الناس بدأت تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وكنت أظن أن الناس لن تأخذ بالها، ولكن حتى اسم شخصية مى عز الدين وهو "مسك"، لفت انتباه الكثير وعلق عليه، أيضاً اللافتة الخاصة بالوقت 2010، 2020 لتوضح الفروق الزمنية، لفتت انتباه الجمهور، وأيضا تعبيرات الوجه الجمهور ركز معها وتحدث عنها، وهذه الأشياء أسعدتني جدا.







