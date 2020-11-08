محافظ الإسكندرية يكشف كيف سيتم تطوير البنية التحتية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
داليا الحسين
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأموال التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء قد يتم إنفاقها على تطوير البنية التحتية بالمحافظة للقضاء على مشهد الأمطار المتراكمة في الشوارع.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت أنه تم الاستعانة بعدد من قوات المنطقة الشمالية العسكرية للمساعدة في سحب المياه.

وأشار إلى أنه وجه كل مدير مصلحة أو جهة حكومية بالاستعانة فقط فى الغد بالأعداد التي يمكن أن يتم العمل بها فقط حتى تكون هناك سيولة مرورية للسيارات التي ستقوم برفع المياه من الشوارع.

ولفت إلى أنه قام بإعطاء طلاب المدارس إجازة في الغد نتيجة أخبار هيئة الأرصاد التي أكدت استمرار سقوط الأمطار ليلا، مشيرا إلى أن الطقس السيئ من المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

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