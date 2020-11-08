ضبط أحد سماسرة الانتخابات في كفر شكر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، أحد سماسرة الانتخابات، أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين، وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين المستقلين، بمدينة كفر شكر، ما يعد مخالفة صارخة للقانون. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من أهالي مركز ومدينة كفر شكر، يفيد وجود بعض الأشخاص يوزعون مبالغ مالية أمام لجان الانتخابات البرلمانية بالمدينة وتوجيه الأهالي للتصويت لصالح أحد المرشحين مما أساء غضب واستياء باقي المرشحين. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وجرى ضبط "ع.ك.ح" 36 سنة، أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالمخالفة للقانون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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