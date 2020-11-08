عاجل.. الداخلية توضح موقفها من إقامة مباراة نهائي أفريقيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أفاد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن هناك مصدر أمني صرح للبرنامج أن وزارة الداخلية لم ترفض إقامة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك في أي ملعب، وجاهزين لإقامتها في أي مكان.

هذا، ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في قمة مصرية خالصة على لقب دوري أبطال أفريقيا وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما أن الدور النهائي لم يشهد فريقين من نفس الدولة من قبل.

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