عاجل.. الداخلية توضح موقفها من إقامة مباراة نهائي أفريقيا

أفاد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن هناك مصدر أمني صرح للبرنامج أن وزارة الداخلية لم ترفض إقامة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك في أي ملعب، وجاهزين لإقامتها في أي مكان.





هذا، ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في قمة مصرية خالصة على لقب دوري أبطال أفريقيا وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما أن الدور النهائي لم يشهد فريقين من نفس الدولة من قبل.