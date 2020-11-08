أنباء عن رحيل عيد مرازيق عن تدريب دمنهور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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قرر عيد مرازيق، المدير الفني الجديد لفريق دمنهور الرحيل عن قيادة فريقة البحراوي بسبب بعض الخلافات في وجهات النظر مع مجلس الإدارة.

ومن المنتظر حسم مصير المدير الفني مع دمنهور خلال الساعات المقبلة، حيث علم "الفجر الرياضي" عن إقتراب الطرفين من حسم فسخ التعاقد.

وكان مرازيق قد تولى مؤخرا تدريب دمنهور في المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني خلفا لكمال فريد الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

ويستعد الفريق البحراوي لخوض مباراة ودية أمام مياه البحيرة اليوم الأحد.

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