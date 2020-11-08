أتلتيكو مدريد يكتسح قادش في الدوري الإسباني

سحق فريق أتلتيكو مدريد نظيره قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وحقق فوزا ساحقا 4 / صفر عليه اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.





ورفع أتلتيكو رصيده إلى 17 نقطة ليزاحم ريال سوسييداد في صدارة جدول المسابقة التي يستطيع ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة الانفراد بها حال فوزه بأي نتيجة على مضيفه بلنسية غدا الأحد في ختام مباريات نفس المرحلة.





وتجمد رصيد قادش عند 14 نقطة وتراجع للمركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف غرناطة.





وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جواو فيليكس وماركوس لورينتي في الدقيقتين الثامنة و22 .





وفي الشوط الثاني ، أضاف لويس سواريز وجواو فيليكس هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 51 و90 .





ورفع سواريز رصيده إلى خمسة أهداف مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم ويقتسم مع زميله جواو فيليكس وميكيل أويارزابال مهاجم سوسييداد صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.



