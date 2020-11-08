أتلتيكو مدريد يكتسح قادش في الدوري الإسباني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
سحق فريق  أتلتيكو مدريد نظيره قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وحقق فوزا ساحقا 4 / صفر عليه اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 17 نقطة ليزاحم ريال سوسييداد في صدارة جدول المسابقة التي يستطيع ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة الانفراد بها حال فوزه بأي نتيجة على مضيفه بلنسية غدا الأحد في ختام مباريات نفس المرحلة.

وتجمد رصيد قادش عند 14 نقطة وتراجع للمركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف غرناطة.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جواو فيليكس وماركوس لورينتي في الدقيقتين الثامنة و22 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف لويس سواريز وجواو فيليكس هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 51 و90 .

ورفع سواريز رصيده إلى خمسة أهداف مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم ويقتسم مع زميله جواو فيليكس وميكيل أويارزابال مهاجم سوسييداد صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

والفوز هو الرابع على التوالي لأتلتيكو الذي لا يزال سجله خاليا من الهزائم في المسابقة هذا الموسم فيما مني قادش بالهزيمة الثالثة له هذا الموسم وهي الأولى له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قادش الدوري الإسباني اتليتكو مدريد

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسها الصخرة المغربية.. الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ 43 دقيقة

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يوم

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 208 إصابات جديدة فيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أتلتيكو مدريد يهزم ريال سوسييداد ويتصدر الليجا

بنفيكا يكتسح ماريتيمو في الدوري البرتغالي

مفاجأة.. نجم أتلتيكو مدريد يقرر الرحيل عن النادي

أتلتيكو مدريد يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة برشلونة

سواريز يتألق.. أتليتكو مدريد يكتسح غرناطة بسداسية بالدوري الإسباني

ريال سوسييداد يسحق سلتا فيجو برباعية ويستعيد صدارة الليجا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه