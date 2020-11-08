عاجل.. ترامب: فزت في الانتخابات بـ71 مليون صوت "قانوني"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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