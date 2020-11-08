عربي ودولي عربي ودولي عاجل.. ترامب: فزت في الانتخابات بـ71 مليون صوت "قانوني" الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:14 ص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفجر Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن منذ أقل من ساعة موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة منذ يوم عاجل.. "الصحة": تسجيل 208 إصابات جديدة فيروس كورونا.. و12 حالة وفاة منذ ساعة الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية منذ حوالي 8 ساعات الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى منذ حوالي 5 ساعات عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو) منذ حوالي 19 ساعة خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب منذ حوالي 11 ساعة الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور) منذ حوالي 7 ساعات مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر منذ ساعة و نصف حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور) منذ حوالي 12 ساعة على رأسها الصخرة المغربية.. الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة منذ ساعة و 7 دقيقة الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي منذ 43 دقيقة أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد منذ ساعتين و 21 دقيقة لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية منذ حوالي 9 ساعات مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق منذ حوالي 5 ساعات