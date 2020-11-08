عليق ناري من هاني مهنا على الجدل بشأن حضور حمو بيكا وشاكوش فرج ابنته (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الموسيقار، هاني مهنا، على حقيقة دعوته لمطرب المهرجانات حمو بيكا، في زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال "مهنا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك إجراءات أمنية واحترازية كبيرة على جميع الأبواب المؤدية إلى قاعة الفرح".

وأضاف "منظم الحفل على علاقة بالمطرب عمر كمال، وحب يعمل مفاجأة لهنادي ويعمل فقرة في آخر الحفلة، وكمال من نفسه عزم حسن شاكوش وحمو بيكا علشان يفاجئوا هنادي".

وتابع "كان صعب أنزله من على المسرح أثناء الحفل، ولم أدعو سوى مدحت صالح وتامر حسني ومحمود الليثي وبوسي، ومشفتش شاكوش ولا بيكا على الطبيعة".

واستطرد مهنا قائلًا "حاولت التواصل مع هاني شاكر بعد صدور البيان الاحتجاج من النقابة وشرح حقيقة ما حدث ولكن لم يتم الرد عليا، وسبق ونشرت توضيحًا على جميع المواقع".

وتابع "مينفعش يبقى عندي عمرو موسى ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك واجيبلهم حمو بيكا وشاكوش برضو دي حاجة غريبة"

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

وفي ذات السياق أكد الفنان عمر كمال، أنه تلقى دعوة برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا من الفنانة هنادي مهنى لحضور حفل زفافها أمس على الفنان أحمد خالد صالح وإحياء الحفل.

وأضاف عمر كمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلا: "استاذ هاني مهنى استاذنا كلنا جائز انه لا يعلم بأن ابنته هي من قامت بدعوتنا لإحياء الحفل".

وتابع " لا يمكن أن نحضر أي مناسبة بدون دعوة مسبقة وفي النهاية نحن لبينا الدعوة منها وأسعدنا الحضور".

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