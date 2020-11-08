عاجل.. الفنانة علا رشدي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا" (فيديو)









وأضافت: "قررنا نعزل نفسنا أسبوع وفعلا عملنا كده وبعدين عملت اختبار إمبارح والنتيجة سلبي واحنا كويسين.. وشكراً لكل الناس اللي سالت علينا ، وخلو بالكو عشان الموجة التانية بدات ربنا يلطف بينا وخلو بالكو من نفسكم.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" وذلك بالتعاون مع نيللي كريم وآسر ياسين.







كشفت الفنانة علا رشدي حقيقة إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد داوود، بفيروس كورونا، ذلك بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس ولاسيما بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائيوأوضحت علا حقيقة ذلك من خلال نشر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قالت خلاله: "أنا وأحمد الحمد لله بخير وصحتنا كويسة .. أول ما رجعنا من مهرجان الجونة قررنا نعمل اختبار عشان نتاكد إننا معندناش كورونا واننا نرجع لعليتنا واولادنا وانا غير متاكدين ، فعملنا اختبار أول يوم وأنا طلعت ايجابي وأحمد سلبي وعملت اختباري والنتيجة كانت ايجابي".