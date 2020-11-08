شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من زعم جماعة الإخوان أنهم من أتوا بـ بايدن رئيسا لأمريكا، قائلا: "كنتم جبتوا الريس هنا في مصر أحسن.. لو كنتم عرفتم".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "خدوا نفس عميق من الهواء النقي.. ونشوف أبو عنتر عايز إيه"، لافتا إلى أن بايدن أمامه عدة تحديات خطيرة كالبطالة، ومواجهة فيروس كورونا، وتوحيد الأمة الأمريكية.





وتابع، "بايدن مش جاي يدور على مصر بلاش سذاجة.. هو عنده مصايب في بلده"، مستطردا: "مصر مش سهلة، ولازم يكون عندنا ثقة في بلدنا".





أعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".





وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.





وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.





وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



