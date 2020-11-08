شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
سخر الإعلامي عمرو أديب، من زعم جماعة الإخوان أنهم من أتوا بـ بايدن رئيسا لأمريكا، قائلا: "كنتم جبتوا الريس هنا في مصر أحسن.. لو كنتم عرفتم". 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "خدوا نفس عميق من الهواء النقي.. ونشوف أبو عنتر عايز إيه"، لافتا إلى أن بايدن أمامه عدة تحديات خطيرة كالبطالة، ومواجهة فيروس كورونا، وتوحيد الأمة الأمريكية.

وتابع، "بايدن مش جاي يدور على مصر بلاش سذاجة.. هو عنده مصايب في بلده"، مستطردا: "مصر مش سهلة، ولازم يكون عندنا ثقة في بلدنا". 

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر بايدن الفجر الانتخابات الامريكيه 100 مليون أمريكي

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ 38 دقيقة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 6 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. أديب عن نائبة بايدن: "ست خلاصة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ يوم

شاهد| بعد الانتخابات الأمريكية.. أديب: "مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بـ4 آلاف و430 صوتا

بايدن يعمق الفارق بينه وبين ترامب في ولاية جورجيا

مركز إديسون للأبحاث: بايدن يحصل على 49.5% مقابل 48.7% لترامب في أريزونا

عاجل.. فوز "بايدن" بمنصب رئيس أمريكا

عاجل.. بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة

نانسي بيلوسي: انتخاب بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل لأمريكا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه