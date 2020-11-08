شاهد.. فيديو مثير لعراف لبناني يتوقع خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية

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أذاع الإعلامي، أسامة كمال، مقطع فيديو لعراف لبناني توقع خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.



وقال "العراف" في مقطع الفيديو:"إن ترامب هيخسر الانتخابات وهيكسبها في نفس الوقت، والأيام سوف تكشف ازاي".



من جانبه علق "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" متسائلًا " هل كلام العراف من الممكن أن يكون قابل للتصديق".



وتابع "هل هيخسر ترامب الانتخابات في المجمع الانتخابي ويكون كاسب بنتيجة الأصوات، هل هيخسر بإعلان بايدن فوزه وبعدها هيكسب من خلال الطعون الذي ينوي التقدم بها".



وبسؤاله عن أسباب اهتمام مصر بالانتخابات الأمريكية قال كمال "ما يحدث في أمريكا يؤثر على الدنيا كلها في أسعار البترول وأسواق المال والدولار الذي انهار بشكل كبير أمام عدد من العملات الأجنبية".



وفي ذات السياق صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات بما في صالح الشعبين.



كما وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التهنئة، قائلًا "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولوية المشتركة".



من جانبها هنأت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل التهنئة لبايدن، كما وجه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني التهنئة أيضًا.



يذكر أن الآلاف من الأمريكيين في عدة ميادين بمختلف الولايات الأمريكية للاحتفال بفوز بايدن عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالانتخابات.



وكان أعرب بايدن عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة في أول تعليق له بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة.



وقال "بايدن" في حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "حان الوقت كي تتحد أمريكيا وتشفى من جروحها".

وأضاف "أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسيا لهذا البلد العظيم، ينتظرنا عمل شاق لكن أعد بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين من انتخبوني أو لم ينتخبوني من الجمهوريين والديمقراطيين".



وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.



وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا

