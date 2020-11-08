أمطار غزيرة للصباح.. محافظ الإسكندرية: ننصح المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:26 ص
محمد الشريف
محمد الشريف
هدى عبدالرازق
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قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستعد دائما للنوات الشتوية بداية من شهر مارس من كل عام.

وتابع "الشريف"، خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن كمية الأمطار المتساقطة على الإسكندرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار السنوات الماضية نتيجة التغييرات المناخية.

وأشار إلى أنه تم منح المدارس والجامعات، والمعاهد الأزهرية عطلة اليوم السبت، وغدًا الأحد، موضحا أن الأمطار التي سقطت على محافظة الإسكندرية تسببت في تواجد مياه، وتم العمل على شفط المياه وصرفها مع الاستعانة بقيادة المنطقة الشمالية.

وأكد محمد الشريف أن كمية الأمطار التي تساقطت على الإسكندرية تفوق العام الماضي والسابق، وهطلت في وقت قصير، مطالبا المواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا حال الضرورة القصوى خاصة مع سقوط أمطار غزيرة بداية من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأحد.

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