أمطار غزيرة للصباح.. محافظ الإسكندرية: ننصح المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة (فيديو)

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستعد دائما للنوات الشتوية بداية من شهر مارس من كل عام.





وتابع "الشريف"، خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن كمية الأمطار المتساقطة على الإسكندرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار السنوات الماضية نتيجة التغييرات المناخية.





وأشار إلى أنه تم منح المدارس والجامعات، والمعاهد الأزهرية عطلة اليوم السبت، وغدًا الأحد، موضحا أن الأمطار التي سقطت على محافظة الإسكندرية تسببت في تواجد مياه، وتم العمل على شفط المياه وصرفها مع الاستعانة بقيادة المنطقة الشمالية.



