محافظ كفر الشيخ: الطقس السيء لم يمنع الناخبين من التصويت (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حالة الطقس السيئة لم تمنع المواطنين من المشاركة في انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول للتصويت، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة كانت عالية وتقارب الـ16% وهي نسبة قياسية.





وأضاف "نور الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "المحافظة اليوم في عرس ديمقراطي، وسكان القرى والنساء تصدروا المشهد الانتخابي".





وتابع "الإقبال لا مثيل له من أهالي القرى والنجوع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، على الرغم من الأجواء الجوية السيئة ولكنها لم تعيق الناخبين عن أداء حقهم الدستوري بصورة فعالة".





وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم تعقيم جميع المقار واللجان الانتخابية، مشددًا على ضرورة التوعية بالحفاظ على الإجراءات الصحية والتباعد مع دعم جميع المقار بالكمامات والمطهرات.





إلى ذلك، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على انتظام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي تشمل 13 محافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين.





وقال "إبراهيم" في لقائه على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "انتظم العمل في جميع اللجان منذ التاسعة صباحا وبدا الناخبين يتوافدون على كافة اللجان بكثافة وأدلوا بأصواتهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ويتم توفير الكمامة مجانيا لمن لا يرتدي كمامة مع تنظيم الصفوف لمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي".





وأضاف "يتم تعقيم اللجان الفرعية في اليوم الأول والثاني، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية ووزارة الصحة بوجود سيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية مجهزة من اجل أي عمليات طارئة"، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تأكدت من فتح جميع اللجان وتلقت شكاوى غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.





وأشار إلى أن عدد اللجان الفرعية وصلت إلى 9468 لجنة فرعية يشرف عليها 12 ألف قاضي بمساعدة 65 ألف موظف، مشددًا أن الهيئة العامة للانتخابات تدير الانتخابات بنزاهة القاضي وحياده بوجود قاضي على كل صندوق مع إشراف المنظمات المحلية والأجنبية على متابعة الانتخابات.





وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات غير محصنة وإجراءات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على جميع المنظمات التي تقدمت لمتابعة الانتخابات والتي وصلت إلى 56 منظمة محلية و14 منظمة أجنبية و3 منظمات من منظمات الحقوق المدني في وجود 51 وسيلة إعلام محلية و153 وسيلة دولية.



