وزير الشباب يكشف سر حرصه على الوقوف ضمن طوابير الشباب في الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
وزير الشباب في الطابور
وزير الشباب في الطابور
داليا الحسين
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أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوقوفه في طابور الانتخابات البرلمانية، أثناء قيامه بالإدلاء بصوته صباح اليوم، مشيرا إلى أنه كان حريص على تبادل الحديث مع الشباب، معلقا: "ديه متعة وحاجة جميلة".

وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "أخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، إن الشباب الأن أصبحوا يشعرون بدعم القيادة السياسية للشباب المصري، وكذلك تمكينهم حيث إن نسبة الشباب المرشحين الآن في البرلمان أصبحت أكبر بكثير عن ما كان في السابق. 

وأشار إلى أن الشباب المصري الآن أصبحوا يعلمون التحديات التي تعيشها وتواجهها الدولة المصرية داخليا وخارجيا، مؤكدا أنه تحسب للقيادة السياسية أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك اجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، في فترة قليلة للغاية وبشكل وتنظيم احترافي.

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