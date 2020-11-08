وزير الشباب يكشف سر حرصه على الوقوف ضمن طوابير الشباب في الانتخابات

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوقوفه في طابور الانتخابات البرلمانية، أثناء قيامه بالإدلاء بصوته صباح اليوم، مشيرا إلى أنه كان حريص على تبادل الحديث مع الشباب، معلقا: "ديه متعة وحاجة جميلة".





وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "أخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، إن الشباب الأن أصبحوا يشعرون بدعم القيادة السياسية للشباب المصري ، وكذلك تمكينهم حيث إن نسبة الشباب المرشحين الآن في البرلمان أصبحت أكبر بكثير عن ما كان في السابق.



