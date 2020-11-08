بهذه الكلمات.. أكرم حسني يحيي ذكرى وفاة والده

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أحيا الفنان أكرم حسني الذكرى الأولى لوفاة والده ، ونشر صورة للراحل عبر حسابه بموقع إنستجرام.



وعلق قائلاً:"ذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه ، من فضلكم ادعوله بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى بإذن الله".



وتباينت الكثير من التعليقات من قبل محبيه داعيين له بالرحمة والمغفرة



والجدير ذكره أن الفنان أكرم حسني يواصل تصوير مشاهده في فيلمه الجديد"العميل صفر" ويُجسد خلال الأحداث شخصية عميل يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.



وفيلم"العميل صفر" تدور أحداثه في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، ورفض أكرم حسني الاستعانة بدوبلير، وسيقوم بتقديم مشاهد الأكشن بنفسه.

