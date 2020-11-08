وزير الطيران عن الانتخابات البرلمانية: مشهد حضاري (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
محمد منار عنبة
محمد منار عنبة
داليا الحسين
Advertisements
وصف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية بأنها مشهد "حضاري"، مشيرا إلى أن مسافات التباعد الاجتماعي كان على أعلى مستوى، والمواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "منار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه توجه للجنته الانتخابية لممارسة حقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان.

وأشار وزير الطيران إلى أن نسبة الإقبال كانت كبيرة، وأن المصريين يشعرون بدورهم الدستوري في اختيار أعضاء مجلس النواب.

وأوضح: "الجميع يعلم أنه الأن يبنون مصر الحديثة، لان الجميع يمارس حقه الديمقراطي في التصويت ومن يمثلهم بمجلس النواب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الانتخابات

أخبار تهمك

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أديب عن نائبة بايدن: "ست خلاصة"

منذ ساعة و 26 دقيقة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ ربع ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 208 إصابات جديدة فيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأرصاد تحذر: الطقس السيء يصل القاهرة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الفنانة علا رشدي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا" (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف علي صفقات الحرس استعدادا للقسم الثاني

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التموين يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

مطران بورسعيد يدلي بصوته الإنتخابي بمدرسة أم المؤمنين الإبتدائية (صور)

العاملين بشركات التموين يتوجهون الى صناديق الانتخابات بالأعلام المصرية

السيسي في الصدارة.. مشاهد من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق

"عربية البرلمان" تُثمن التعاون بين القاهرة والخرطوم لتبادل الخبرات في أنظمة النقل الجوى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

02:19 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

شاهد.. أديب عن نائبة بايدن: "ست خلاصة"

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه