وزير الطيران عن الانتخابات البرلمانية: مشهد حضاري (فيديو)
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
داليا الحسين
Advertisements
وصف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية بأنها مشهد "حضاري"، مشيرا إلى أن مسافات التباعد الاجتماعي كان على أعلى مستوى، والمواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف "منار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه توجه للجنته الانتخابية لممارسة حقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان.
وأشار وزير الطيران إلى أن نسبة الإقبال كانت كبيرة، وأن المصريين يشعرون بدورهم الدستوري في اختيار أعضاء مجلس النواب.
وأوضح: "الجميع يعلم أنه الأن يبنون مصر الحديثة، لان الجميع يمارس حقه الديمقراطي في التصويت ومن يمثلهم بمجلس النواب".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا