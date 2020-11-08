وزير الطيران عن الانتخابات البرلمانية: مشهد حضاري (فيديو)

وصف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية بأنها مشهد "حضاري"، مشيرا إلى أن مسافات التباعد الاجتماعي كان على أعلى مستوى، والمواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف "منار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه توجه للجنته الانتخابية لممارسة حقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان.





وأشار وزير الطيران إلى أن نسبة الإقبال كانت كبيرة، وأن المصريين يشعرون بدورهم الدستوري في اختيار أعضاء مجلس النواب.



