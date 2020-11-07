على رأسها الصخرة المغربية.. الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

نجح مسئولو النادي الأهلي في إبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





الأهلي تعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بالإضافة إلى الصخرة المغربية بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي، الذي ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك من نصف نهائي البطولة الأربعاء الماضي.





وتمكنت إدارة الأهلي من حسم صفقة أحمد رمضان بيكهام قادما من صفوف نادي وادي دجلة، والتي اتجهت إليها الإدارة بعد فشل المفاوضات مع أسامة جلال لاعب نادي إنبي بسبب مغالاة إدارة الفريق البترولي.





جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة منافسه الزمالك، في قمة مصرية بنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الحالي.





وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بنظيره الوداد البيضاوي المغربي، بخماسية مقابل هدف بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.



