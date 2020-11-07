مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر









حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، موعدا لإقامة المباريات المتبقية من منافسات بطولة كأس مصر.





ووضعت اللجنة في اعتبارها ارتباط منتخب مصر بمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها 27 نوفمبر الجاري.





وتقرر أن تقام مباراتي الأهلي وأبوقير للأسمدة، والزمالك ونادي مصر، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.





فيما تنطلق مباراتي دور نصف نهائي كأس مصر يوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر المقبل تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد.





جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في الإطاحة بنظيره الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف، بينما بلغ الزمالك هذا الدور بعدما تمكن من إزاحة الرجاء برباعية مقابل هدف.



