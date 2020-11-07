ريال مدريد ينافس برشلونة على نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني أبدوا إعجابهم بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الآونة الأخيرة.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن آداء لاوتاور الرائع مؤخرًا أمام ريال مدريد جذب أنظار مسئولي الملكي بعد أن نجح في تسجيل هدف رائع في شباك ريال مدريد بالإضافة إلى صناعة هدف آخر لزميله إيفان بيريسيتش.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لإنتر ميلان يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الانطباع الذي تركه لاوتارو عقب المباراة يجعل ريال مدريد منافسًا قويًا لبرشلونة على صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ما يدعم اهتمام الملكي بالتعاقد مع لاوتارو هو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غير مقتنع بالثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش ويبحث عن هداف جديد ينسجم مع الفرنسي كريم بنزيما.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إصرار لاوتارو على وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع إنتر ميلان يفتح الباب أمام الصراع بين قطبي كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد على الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



