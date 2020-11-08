شاهد.. وزيرة البيئة عن الانتخابات البرلمانية: "حاجة تفرح"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
داليا الحسين
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أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بمشهد احتشاد الشباب والشابات في طابور الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وقالت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لجنتي كانت في مصر الجديدة ووجدت مجموعة من الشباب حاجة مفرحة جدا، هذه هي المشاركة الإيجابية نحاول قدر المستطاع أن نكمل مسار الديمقراطية بانتخاب مجلسي الشيوخ والنواب".

وأضافت وزيرة البيئة: "التباعد الاجتماعي موجود من أول الصف وداخل اللجان، والدخول بعدد محدد، كل الإجراءات الاحترازية موجودة، مسافات متر بين كل واحد والآخر".

ووجهت، رسالة لمن لم يدلوا بصوتهم بعد، قائلة: "كل من له صوت يدلي بصوته ويختار بحرية من يريد، لأنه خطوة مهمة لمصر لاستكمال مجلس النواب".

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