الأرصاد تحذر: الطقس السيء يصل القاهرة (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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حذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، من استمرار حالة عدم الاستقرار في أحوال الطقس على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري، مشيرًا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة حتى اليوم الأحد.

وقالت "شاكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " حذرنا منذ أيام من موجة طقس سيء في كافة المحافظات، وبدأت هذه الأمطار على محافظة الإسكندرية وامتدت إلى مناطق الضبعة والسلوم وسيدي براني وبعض محافظات الوجه البحري كفر الشيخ والبحيرة ودمنهور والدقهلية والغربية".

وأشار إلى أن هذه الأمطار وصلت إلى محافظة القاهرة ولكن كانت ما بين خفيفة إلى متوسطة، مؤكدة أنها لم تسبب في حدوث أية مشاكل أو معوقات، متوقعة استمرارها حتى اليوم الأحد ولكن على نفس الوتيرة، في الوقت الذي تستمر غزارة الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا. 

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