البلاستيك في ضيافه إنبى

في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت



كان فريق البلاستيك قد خاض مباراتين أمام السكة الحديد والمرج.



وكان فريق إنبى قد أحتل المركز السادس الموسم الماضي، بينما فريق البلاستيك كان وصيف المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث.



ويتكون الجهاز الفني لفريق البلاستيك من، تامر عبد الخالق مدير فني ، أحمد البدري مدرب ، شريف القماش مدرب ، احمد الليثي مدرب أحمال ،رضا حسين مدرب حراس ،مسعد مجاهد مدير شئون اللاعبين،وائل عبدالجواد إداري ،وليد السعيد مدير إداري وقائم بأعمال مدير الكره ،أبوزيزو علاج طبيعي

استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.