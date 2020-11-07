البلاستيك في ضيافه إنبى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:24 م
رأفت أمين
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يستضيف فريق إنبى بقيادة حلمي طولان نظيرة فريي البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت
استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

كان فريق البلاستيك قد خاض مباراتين أمام السكة الحديد والمرج.

وكان فريق إنبى قد أحتل المركز السادس الموسم الماضي، بينما فريق البلاستيك كان وصيف المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث.

ويتكون الجهاز الفني لفريق البلاستيك من، تامر عبد الخالق مدير فني ، أحمد البدري مدرب ، شريف القماش مدرب ، احمد الليثي مدرب أحمال ،رضا حسين مدرب حراس ،مسعد مجاهد مدير شئون اللاعبين،وائل عبدالجواد إداري ،وليد السعيد مدير إداري وقائم بأعمال مدير الكره ،أبوزيزو علاج طبيعي

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