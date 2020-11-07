ربيع ياسين يضم ثنائي جديد لمنتخب الشباب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على ضم الثنائي محمود صابر، لاعب خط وسط فريق النجم الساحلي التونسي، وبلال مظهر، لاعب فريق الرديف في نادي باناثانيكوس اليوناني، لقائمة شباب الفراعنة التي تستعد لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بموريتانيا. 

ووصل بلال مظهر، إلى مصر فجر اليوم، للانضمام لصفوف شباب الفراعنة، على أن يخوض مرانه الأول، بقميص المنتخب، غدا الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وسيبقى اللاعب في معسكر منتخب الشباب حتي موعد عودته للفريق اليوناني.

ويخوض بلال وديتين بقميص منتخب الشباب للوقوف علي مستواه الفني والبدني مع منتخب شباب الفراعنة، بينما يصل محمود صابر ، إلى مصر نهاية الاسبوع الجاري عقب موافقة ناديه التونسي ، على الانضمام لصفوف شباب الفراعنة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا.

ويرسل مسؤولو المنتخب خطابا إلى مسؤولي النجم الساحلي غدا الاحد ، لطلب انضمام اللاعب لصفوف الفراعنة وحجز تذكرة الطيران في اقرب موعد ممكن، ويخوض محمود صابر وديتين بقميص شباب الفراعنة، خلال فترة انضمامه لصفوف منتخب الشباب، للانسجام مع باقي اللاعبين قبل خوض فعاليات البطولة الهامة.

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منتخب مصر منتخب الشباب مصر ربيع ياسين

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