خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ الدراسات السياسية بجامعة بور سعيد إن فوز جو بايدن بالانتخابات البرلمانية تمثل نقطة تحول خطيرة في مخرجات السياسة الامريكية حول العالم.





وأضاف "سنجر"، في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه لا يتوقع تغيرًا كبيرًا في ملف السياسة الخارجية صوب الشرق الأوسط إلا فيما يتعلق بالملف الايراني،حيث سيحاول الرئيس الجديد احتواء إيران، وفتح مفاوضات حول برنامجها النووي.





وتوقع أن يسعى " بايدن" على مزيد من اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية أخرى على غرار الإمارات والسودان.





وفيما يخص العلاقات المصرية- الأمريكية قال: "أتوقع ان يستمر بايدن في تنمية هذه العلاقات".





ووجه حديثه للجماعات الإسلامية قائلًا: لا تفرحوا بفوز بايدن فهو نقطة مهمة لهم لكن أود أن أقول لهم أن مزاج واشنطن تغير وينظرون إلى مصر كدولة مستقرة تشهد تناغم بين رئيسها وشعبها ومؤسساتها المختلفة وبالتالي الأوضاع في المنطقة تغيرت كثيرًا ".





وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفضل التعامل مع القوى المستقرة الأمنة القادرة على تحقيق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لتحقيق السلام في الشرق.



