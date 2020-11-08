شاهد.. تعليق ناري لـ عمرو اديب لمنتقدي تهنئة مصر بايدن لفوزه بالانتخابات

قال الإعلام عمرو أديب، إن الميزة التي حصلت عليها مصر خلال فترة حكم ترامب، أنه أعطتها نفس للعمل، معلقا: "تخيلوا لو في انتخابات 2016 كانت هيلاري اللي كسبت كان الوضع هيكون إزاي".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل زعماء العالم هنئوا بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية، مضيفا: "الناس سابت كل الزعماء ومسكت أن الرئيس السيسي هنأ بايدن.. وبيقولوا مصر باعت ترامب"، متابعا مندهشا: "نبيعه يعني إيه.. يعني إحنا كان في إيدينا نشتريه".





وأضاف: "أنتم عايزنا نطلع نقول ولا يوم من بعدك، ونقفل البلد.. ادفنوني معاه"، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي اختار رئيسا جديدا، ومصر حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وتربطهما علاقات متنوعة تقوم على الندية والاحترام.





ولفت إلى أن مصر أمامها عدة أبواب وشبابيك يجب أن تطرقها جميعا، معتبرا أن من يردد أن مصر باعت ترامب نوع من السذاجة المفرطة، مؤكدا أن مصر ليست دولة صغيرة.





هذا، وأعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".





وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.





وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.





وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



