شاهد.. تعليق ناري لـ عمرو اديب لمنتقدي تهنئة مصر بايدن لفوزه بالانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلام عمرو أديب، إن الميزة التي حصلت عليها مصر خلال فترة حكم ترامب، أنه أعطتها نفس للعمل، معلقا: "تخيلوا لو في انتخابات 2016 كانت هيلاري اللي كسبت كان الوضع هيكون إزاي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل زعماء العالم هنئوا بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية، مضيفا: "الناس سابت كل الزعماء ومسكت أن الرئيس السيسي هنأ بايدن.. وبيقولوا مصر باعت ترامب"، متابعا مندهشا: "نبيعه يعني إيه.. يعني إحنا كان في إيدينا نشتريه".

وأضاف: "أنتم عايزنا نطلع نقول ولا يوم من بعدك، ونقفل البلد.. ادفنوني معاه"، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي اختار رئيسا جديدا، ومصر حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وتربطهما علاقات متنوعة تقوم على الندية والاحترام.

ولفت إلى أن مصر أمامها عدة أبواب وشبابيك يجب أن تطرقها جميعا، معتبرا أن من يردد أن مصر باعت ترامب نوع من السذاجة المفرطة، مؤكدا أن مصر ليست دولة صغيرة. 

هذا، وأعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الأمريكيين ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

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