زوجة بايدن تهنئه بفوزه برئاسة أمريكا





قامت جيل بايدن، سيدة أمريكا الأولي الجديدة، بتهنئة زوجها بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية.





وقالت جيل، عبر حسابها على موقع "تويتر" مرفقة صورة لها وزوجها: "إنه سيكون رئيسًا لجميع عائلاتنا".





وأكد بايدن، أن عدد كبير من الأمريكيين خرجوا للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية رغم ما يواجهونه من عقبات غير مسبوقة - في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا.





وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية عقب إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في انتخابات الرئاسة: "حان الوقت الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد".





وأفادت وسائل اعلام أمريكية فى وقت سابق من اليوم، فوز نائب الرئيس السابق بمنصب سيد البيت الأبيض.



