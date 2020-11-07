زوجة بايدن تهنئه بفوزه برئاسة أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
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قامت جيل بايدن، سيدة أمريكا الأولي الجديدة، بتهنئة زوجها بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقالت جيل، عبر حسابها على موقع "تويتر" مرفقة صورة لها وزوجها: "إنه سيكون رئيسًا لجميع عائلاتنا".

وأكد بايدن، أن عدد كبير من الأمريكيين خرجوا للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية رغم ما يواجهونه من عقبات غير مسبوقة - في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية عقب إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في انتخابات الرئاسة: "حان الوقت الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد".

وأفادت وسائل اعلام أمريكية فى وقت سابق من اليوم، فوز نائب الرئيس السابق بمنصب سيد البيت الأبيض.

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