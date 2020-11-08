بعد عامين من عرضه.. وفاء عامر تروج لمسلسل "نسر الصعيد"

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روجت الفنانة وفا عامر لمسلسل 'نسر الصعيد' بعد عرضه عامين من عرضه.



حيث نشرت صورة لها برفقة الفنان محمد رمضان من إحدى أحداث المسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت وفاء عامر على الصورة وكتبت:الآن على قنوات dmc مسلسل نسر الصعيد ، يعرض من السبت إلى الإربعاء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



"نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها أبو عوف، صبري عبدالمنعم، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، محمد عز، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.



يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.



