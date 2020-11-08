بعد عامين من عرضه.. وفاء عامر تروج لمسلسل "نسر الصعيد"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روجت الفنانة وفا عامر لمسلسل 'نسر الصعيد' بعد عرضه عامين من عرضه.

حيث نشرت صورة لها برفقة الفنان محمد رمضان من إحدى أحداث المسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت وفاء عامر على الصورة وكتبت:الآن على قنوات dmc مسلسل نسر الصعيد ، يعرض من السبت إلى الإربعاء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

"نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها أبو عوف، صبري عبدالمنعم، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، محمد عز، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي. 

يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

أخبار تهمك

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ أقل من ساعة

على رأسها الصخرة المغربية.. الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 208 إصابات جديدة فيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 11 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه