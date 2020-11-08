ممدوح الشناوى يتعرض لحادث سير

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تعرض المذيع والفنان ممدوح الشناوى، لحادث سير أثناء القيادة بأحدي الشوارع في القاهرة.





ونشر الشناوى، صورة للسيارة بعد الحادث، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "يارب

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

الحمدلله رب العالمين 🤲".







وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال ممدوح الشناوى، مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين، والذي يعرض حاليا عبر شاسة الحياة.