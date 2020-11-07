إياتا: الطلب على السفر الدولي يعاني بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن طلب المسافرين على السفر الدولي انخفض بنسبة 88.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر 2019، دون تغيير بشكل أساسي عن الانخفاض البالغ 88.5 في المائة المسجل في أغسطس (آب). بينما تراجعت السعة بنسبة 78.9 في المائة، وانخفض عامل الحمولة 38.2 نقطة مئوية إلى 43.5 في المائة.

وأوضح الاتحاد في أحدث تحليل له عن حركة النقل الجوي، أن الطلب المحلي انخفض في سبتمبر بنسبة 43.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتحسن من انخفاض بنسبة 50.7 في المائة في أغسطس مقارنة بعام 2019، وتراجعت السعة بنسبة 33.3 في المائة، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 12.4 نقطة مئوية إلى 69.9 في المائة.

وقال «إياتا»، في تقريره، «إننا وصلنا إلى طريق مسدود في تعافي صناعة الطيران، وأدت زيادة حالات تفشي (كوفيد – 19)، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب اعتماد الحكومات على أداة الحجر الصحي الفظة في غياب أنظمة اختبار متوافقة عالمياً، إلى وقف الزخم نحو إعادة فتح الحدود للسفر».

بدوره، قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا»، إنه «رغم أن أداء الأسواق المحلية أفضل، إلا أن هذا يرجع في المقام الأول إلى التحسينات في الصين وروسيا». وأوضح أن أسواق الركاب الدولية شهدت انهيار طلب شركات الطيران الأوروبية في سبتمبر بنسبة 82.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل انتكاسة مقارنة بانخفاض 80.5 في المائة في أغسطس، مشيراً إلى أن أوروبا المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهوراً في حركة المرور مقارنة بشهر أغسطس بسبب تجدد الإصابات التي أدت إلى موجة من إغلاق الحدود، وتقلصت السعة بنسبة 70.7 في المائة، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 35.1 نقطة مئوية إلى 51.8 في المائة.

وأضاف أن حركة المرور لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ انخفضت في سبتمبر بنسبة 95.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون تغيير فعلي عن انخفاض بنسبة 96.2 في المائة في أغسطس. وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 90.2 في المائة لشهر سبتمبر، بتحسن من انخفاض الطلب بنسبة 92.3 في المائة في أغسطس. وتراجعت السعة بنسبة 78.5 في المائة، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 40.9 نقطة مئوية إلى 34.4 في المائة.

وأشار إلى أن شركات الطيران في أميركا الشمالية سجلت انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 91.3 في المائة في سبتمبر، وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 92.0 في المائة في أغسطس. وواجهت شركات الطيران في أميركا اللاتينية انخفاضاً في الطلب بنسبة 92.2 في المائة في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل انخفاض 93.4 في المائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى بين المناطق. في حين انخفضت حركة مرور شركات الطيران الأفريقية بنسبة 88.5 في المائة في سبتمبر، وتقلصت السعة بنسبة 74.7 في المائة، وانخفض عامل الحمولة 39.4 نقطة مئوية إلى 32.6 في المائة، وهو ثاني أدنى مستوى بين المناطق.

وفي سياق على علاقة بالأزمة، قالت الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، الجمعة، إنها ستجمع ما يصل إلى 168 مليار ين (1.62 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة لدعم وضعها المالي مع تضرر السفر الجوي من جائحة «كوفيد - 19».

ورغم أن اليابان لم تتضرر بشدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن قطاع السفر بها يعاني. وقالت الشركة، في إفصاح تنظيمي، «ننوي استخدام صافي عوائد إصدار الأسهم الجديدة لإعادة هيكلة هيكل أنشطة مجموعة الخطوط الجوية اليابانية في عصر ما بعد (كوفيد - 19)».

وقالت الشركة، إنها تعتزم استخدام 80 مليار ين في استثمارات لتسريع خفض انبعاثات الكربون، و15 مليار ين لإعادة الهيكلة لمرحلة ما بعد «كوفيد – 19»، وخمسة مليارات ين «للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية» بعد «كوفيد»، والباقي لسداد ديون. وأشارت الخطوط اليابانية إلى أنها ستبيع ما يصل إلى 91 مليون سهم جديد لمستثمرين محليين وعالميين.

كما ذكرت شركة «إيزي جيت» البريطانية للطيران أنها تتوقع العمل بـ20 في المائة من طاقتها التشغيلية المقررة خلال الربع الأول من العام المالي 2021. وأعلنت عن صفقات بيع وتأجير 11 طائرة لشركات أخرى، لتوفير عائدات نقدية بقيمة 169.5 مليون دولار.

وقالت الشركة، إنها سوف تواصل مراجعة أوضاع السيولة النقدية لديها بشكل منتظم، وإنها سوف تستمر في تقييم المزيد من خيارات التمويل. وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن «إيزي جيت» سوف تواصل التركيز على «رحلات الطيران التي تدر سيولة نقدية خلال موسم الشتاء من أجل الحد من الخسائر التي تكبدتها خلال النصف الأول من العام، مع الاحتفاظ بالمرونة من أجل استعادة طاقتها التشغيلية مرة أخرى عندما تستدعي الحاجة».