"مهنا": الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون امتدادًا لسياسات أوباما

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن تبادل الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهورين والديموقراطيين سمة للديموقراطية الأمريكية وهو أمر عادي.

وتوقع في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن يشهد عهد بايدن مزيد من التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمريكية المختلفة مقارنة بترامب وأوباما، واصفًا دور"بايدن" المتوقع بأنها ستكون إدارة لم الشمل بين الحزبين وتضميد الجراح.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الجديد ستضم في طياتها إصلاحيين ومحافظين وبعض الجمهورين وهي توليفة جيدة لتحقيق أهداف لم الشمل الأمريكي بالضافة لكون الحزب الجمهوري مسيطرًا على مجلس الشيوخ وبالتالي سيحقق نوعًا من التوازن ".

وحول مستقبل العلاقات المصرية- الأمريكية في ظل عودة الديموقراطيين للحكم قال: لاأتوقع أن يكون "بايدن" استمرارا لسياسات أوباما في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر نظرًا للتغيرات الكثيرة التي طرأت على المنطقة وتعاظم الدور المصري في الشرق الأوسط وقوتها بالأخص العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستظل راسخة سواء في حكم الديموقراطيين أو الجمهوريين ".

وشدد على أن هناك مزيد من الفرص الاستثمارية بين واشنطن والقاهرة، وهناك مزايا إيجابية للغاية خاصة في ظل التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر.

وأوضح:" هناك تطورات كبيرة في مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المؤسسية، وهذا بشهادة المؤسسات الدولية التي شهدت بنجاح البرامج الاقتصادية الاصلاحية وبالتالي سيعزز ذلك الاقتصاد المصري في أنظار الشركات والمؤسسات الأمريكية".

وشدد على ضرورة الاستثمار في النجاحات المصرية التي وصفها بالتميز الحقيقي عبر تعميق الاصلاح الاقتصادي بالاضافة للترويج والتسويق لما نجحت فيه مصر غصلاحيًا في الخارج ".

وكشف أن الغرفة الامريكية ستنظم مؤتمر ضخم في واشنطن ديسمبر القادم مع العديد من الشركات الأمريكية والتي تضم أكثر من 2 مليون شركة وسيعقد على مدار يومين أو ثلاثة.

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