سقوط كوبري حديدي بالإسكندرية

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سقط كوبري حديدي فوق سيارة نقل ثقيل بمقطورة "تريلا" أثناء مرورها أسفله، دون حدوث إصابات، وذلك بمنطقة كوبري الناموس شرقي الإسكندرية.



وأوضح شهود عيان، أن الكوبري الحديدي عبارة عن حاجز متواجد بالقرب من كوبري الناموس بدائرة قسم شرطة الرمل، حيث أثناء عبور سيارة النقل الثقيل من أسفل الحاجز الحديدي تسبب علو السيارة في اصطدامها به ما أدى إلى سقوطه فوقها، دون حدوث إصابات أو خسائر.



وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لموجة أمطار غزيرة هي الأشد هذا العام، أدت إلى غرق عدد من الشوارع والمساعدين وتضرر محلات ومنازل بعض الأهالي.



جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت وغدا الاحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.





وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.