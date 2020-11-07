محافظ الغربية: انتظام التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب.. ومظلات للتعامل مع الأمطار (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، على انتظام العملية الانتخابية في اليوم الأول للتصويت، مشيرًا إلى أن الإقبال كان متزايد أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال "رحمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم السبت: "إن اليوم انقسم جزأين الجزء الأول كان مشمس وفي الجزء الثاني كان ممطر وكانت الأمطار غزيرة في طنطا والمحلة".

وتابع "كان هناك بعض التجمعات للمياه في بعض المناطق وتم التعامل معها وسحبها بواسطة عربيات الشفط، كما أنه تم توفير سيارات كبيرة محملة بالرمال للتعامل مع المناطق التي تكونت فيها الوحل أو الطين".

وأشار إلى أن جميع اللجان تم تعقيمها بتوفير الكحولات والكمامات، موضحًا أنه تم تعقيم جميع المقار واللجان الانتخابية مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن هناك 12 غرفة عمليات فرعية بجانب الغرفة الرئيسي في الديوان العام للمحافظة للتعامل مع أي مشاكل أثناء سير العملية الانتخابية، مشددًا على أنه توفير المظلات والمقاعد خارج المقار لراحة الناخبين.


أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على انتظام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي تشمل 13 محافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين.

وقال "إبراهيم" في لقائه على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "انتظم العمل في جميع اللجان منذ التاسعة صباحا وبدا الناخبين يتوافدون على كافة اللجان بكثافة وأدلوا بأصواتهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ويتم توفير الكمامة مجانيا لمن لا يرتدي كمامة مع تنظيم الصفوف لمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأضاف "يتم تعقيم اللجان الفرعية في اليوم الأول والثاني، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية ووزارة الصحة بوجود سيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية مجهزة من اجل أي عمليات طارئة"، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تأكدت من فتح جميع اللجان وتلقت شكاوى غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدد اللجان الفرعية وصلت إلى 9468 لجنة فرعية يشرف عليها 12 ألف قاضي بمساعدة 65 ألف موظف، مشددًا أن الهيئة العامة للانتخابات تدير الانتخابات بنزاهة القاضي وحياده بوجود قاضي على كل صندوق مع إشراف المنظمات المحلية والأجنبية على متابعة الانتخابات.
وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات غير محصنة وإجراءات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على جميع المنظمات التي تقدمت لمتابعة الانتخابات والتي وصلت إلى 56 منظمة محلية و14 منظمة أجنبية و3 منظمات من منظمات الحقوق المدني في وجود 51 وسيلة إعلام محلية و153 وسيلة دولية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك التزام من الناخبين بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مناشدًا المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مستطردًا "لا تتخاذلوا وأسرعوا حتى يكون هناك إثراء وترسيخ للعملية الانتخابية وبناء مصر الحديثة".

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