تامر حسني يروج لـ أغنية "كرهتني في الحب" عبر "إنستجرام"

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روج المطرب تامر حسني، لـ أغنية "كرهتني في الحب" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



في سياق متصل، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء اليوم السبت 7 نوفمبر، أحدث أغاني الفنان تامر حسني، بعنوان "كرهتني في الحب" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المنتظر طرحه خلال الفترة الحالية.



يذكر أن أغنية "كرهتني في الحب" من كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر.



على جانب آخر، حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور وقت قصير على طرحها للجمهور.



أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.



الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

