عمرو أديب لـ ترامب: "حتى قناتك فوكس.. خانتك" (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإعلام الأمريكي قد قضى على ترامب، معلقا: "الإعلام وصل لمرحلة فاجرة.. مش عارف يطلع على التليفزيون".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "كل حلفائك خانوك يا ريتشارد.. حتى قناة فوكس بتاعتك، ترامب كان بيصحى الصبح بيتغرغر بمكالمتين مع صباح الخير يا أمريكا، وكل المذيعات ضحك".


أعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

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