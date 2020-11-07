"الريف المصري" يوافق على السماح بإطلاق ذريعة أسماك بصحراء المغرة لأول مرة (فيديو)

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وافقت شركة الريف المصرى صاحبة الولاية على أراضى الـ 1،5 مليون فدان على إطلاق ذريعة أسماك الطوبار والبورى لأول مرة فى أحواض سمكية كبرى بصحراء أراضى المغرة.





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2 "، أن درجة ملوحة المياه بأراضى المغرة جنوب شرق منخفض القطارة تبدأ من 300 آلف الى 9 آلاف درجة فى المليون، وهى بالغة الصعوبة فى الزراعة، ويصلح بها زراعات معينة مثل الجوجوبا والزيتون او الاحواض السمكية خاصة الأنواع البحرية.



وأوضح غانم ن أن شركة الريف المصرى صاحبة الولاية على اراضى الـ 1،5 مليون فدان فدان وافقت على بدء زراعة اسماك الطوبار والبورى فى احد الأحواض بالصحراء الغربية وفى عمق أراضى المغرة كبداية للأستزراع السمكى بالأحواض الصحراوية.









