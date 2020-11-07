فريق بحثي يتوصل لاستنباط صنف جديد للقطن طويل التيلة (فيديو)

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نجح فريق بحثي من علماء مصر المتخصصين فى أبحاث القطن فى استنباط صنف جيزة 97طويل التيلة الذى يوفر 15 % من المياه وينتج 14 قنطار فى الفدان الواحد.



وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد أبحاث القطن للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان الصنف الجديد تمت الأبحاث عليه لمدة 15 عامًا، وانه يوفر من زراعة القطن 40 يوما، ويتم جنيه بعد 160 يوم كما يوفر المياه بنسبة 15 %إلى جانب توفير الوقت وامكانية الجنى آليا.



وأوضح مسعد، أن الصنف جيزة 97، يتميز بكثافة التيلة التى تصل الى 135 متانة فوق الـ 45 جرام وهى فائقة الجودة الى جانب زيادة انتاجية الفدان الى 14 قنطار فى الطن، لافتا الى أن شركات كبرى فى أسواق العالم زادت من طلباتها لنوع القطن المصرى طويل التيلة جيزة 97 لأنه يفى بكافة الأشتراطات العالمية.







