المنيا يبرم 3 صفقات استعدادا للموسم الكروي الجديد



وعلم "الفجر الرياضي" بأن نادي المنيا قد تعاقد مع محمود عاطف قادما من فريق بني سويف، وأحمد شحاته قادما من نادي تليفونات بني سويف، ومحمود عيد بليه من فريق كوكاكولا.





ويضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحي مدرب، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق ، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك ، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري ، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على الكرة.





ويذكر أن فريق نادي المنيا قد أنهي موسمه في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات، 5 تعادلات، 8 هزائم.









حصل الفريق الكروي الأول، بنادي المنيا، على توقيع كل من محمود عاطف، وأحمد شحاته ومحمود عيد بليه وذلك من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الكروي الجديد 2020\2021 ، والذي سينطلق نهايه الشهر الجاري.