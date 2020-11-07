جمهورية شبين يواجه بني سويف والترسانة ودياً

Advertisements

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، خوض مبارتين وديتين في معسكره، الذي سيقام بالفيوم، الثلاثاء المقبل، استعداداً لدوري القسم الثاني.



ومن المنتظر أن يلعب الفريق المنوفي مع فريق بني سويف يوم الجمعة المقبلة، ثم يواجه الترسانة يوم الأحد، 15 نوفمبر الحالي، بمنتجع الأسيوطي سبورت بالفيوم.



وضم الفريق المنوفي خلال الأيام السابقة، أكثر من لاعب وهم، سيد شعبان مهاجم بني سويف وبيلا وغزل المحلة، وبكر أحمد ظهير أيسر الزرقا وسوهاج ودكرنس، وصلاح فتحي صانع ألعاب المقاولون والتليفونات، ويسري وحيد جناح مهاجم فريق بدر، وأحمد الدماطي مدافع كوكاكولا والحمام، ربيع يسري لاعب وسط مدافع الأوليمبي، وأيمن مزيكا مدافع أبو قير، كما إقترب الجمهورية من ضم لاعب إفريقي.