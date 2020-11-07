مطرب المهرجانات الشعبية على قدورة يعلن عن خطبته

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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية علي قدورة على خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.



ونشر على قدورة صورة جمعتهما دون أن يظهر وجهها ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على الصورة وكتب : بفضل الله قرأت الفاتحة.



وحرص عدد كبير من أصدقائه ومحبيه على تهنئته منهم فيجو الدخلاوي وكتب : ألف مليون مبروك يا حبيبي .



وعلى صعيد آخر نفى مطرب المهرجانات علي قدورة، شائعات إنفصاله هو ونور التوت، عن تيم الـv.i.p الدخلاوية، والذي أسسه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد طرحه لأكثر من عمل بتوزيع إسلام ساسو.



والجدير ذكره أن علي قدورة ونور التوت، يستعدان لطرح عمل غنائي جديد بعنوان "لبنيتا"، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر طرحه عبر اليوتيوب خلال الايام المقبلة.