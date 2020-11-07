مطرب المهرجانات الشعبية على قدورة يعلن عن خطبته

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعلن مطرب المهرجانات الشعبية علي قدورة على خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر على قدورة صورة جمعتهما دون أن يظهر وجهها ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على الصورة وكتب : بفضل الله قرأت الفاتحة.

وحرص عدد كبير من أصدقائه ومحبيه على تهنئته منهم فيجو الدخلاوي وكتب : ألف مليون مبروك يا حبيبي .

وعلى صعيد آخر نفى مطرب المهرجانات علي قدورة، شائعات إنفصاله هو ونور التوت، عن تيم الـv.i.p الدخلاوية، والذي أسسه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد طرحه لأكثر من عمل بتوزيع إسلام ساسو.

والجدير ذكره أن علي قدورة ونور التوت، يستعدان لطرح عمل غنائي جديد بعنوان "لبنيتا"، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر طرحه عبر اليوتيوب خلال الايام المقبلة.

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يومين

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه