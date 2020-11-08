خالد سليم يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في "جمال الحريم"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


أعرب الفنان خالد سليم، عن سعادته بمشاركة الفنانة نور اللبنانية معه فى مسلسله الجديد "جمال الحريم"، قائلًا: "نور جميلة وشاطرة وروحها حلوة ودايما مبتسمة وماتغيرتش عن أول عمل اشتغلته معاها وهو فيلم (سنة أولى نصب)".

وكشف خالد سليم لـ"الفجر الفني"عن تفاصيل شخصيته فى المسلسل، حيث أوضح أنه يجسد شخصية شاب من أسرة غنية جداً يكره طريقة وأسلوب أهله فى التعامل مع الناس، حيث تتميز طريقتهم بالعجرفية والطبقية، الأمر الذى يجعله يقرر أن يستقل بعيدا عنهم ويزهد هذه الحياة وخلال الأحداث تتوالى عليه المشاكل.

يذكر أن "جمال الحريم"، من بطولة كلا من خالد سليم، نور، وفراس سعيد، ودينا فؤاد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وتأليف سيناريو وحوار سوسن عامر، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومدير التصوير يوسف بارود، وإخراج منال الصيفي.

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يوم

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ أقل من ساعة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 208 إصابات جديدة فيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسها الصخرة المغربية.. الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه