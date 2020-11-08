خالد سليم يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في "جمال الحريم"

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أعرب الفنان خالد سليم، عن سعادته بمشاركة الفنانة نور اللبنانية معه فى مسلسله الجديد "جمال الحريم"، قائلًا: "نور جميلة وشاطرة وروحها حلوة ودايما مبتسمة وماتغيرتش عن أول عمل اشتغلته معاها وهو فيلم (سنة أولى نصب)".



وكشف خالد سليم لـ"الفجر الفني"عن تفاصيل شخصيته فى المسلسل، حيث أوضح أنه يجسد شخصية شاب من أسرة غنية جداً يكره طريقة وأسلوب أهله فى التعامل مع الناس، حيث تتميز طريقتهم بالعجرفية والطبقية، الأمر الذى يجعله يقرر أن يستقل بعيدا عنهم ويزهد هذه الحياة وخلال الأحداث تتوالى عليه المشاكل.



يذكر أن "جمال الحريم"، من بطولة كلا من خالد سليم، نور، وفراس سعيد، ودينا فؤاد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وتأليف سيناريو وحوار سوسن عامر، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومدير التصوير يوسف بارود، وإخراج منال الصيفي.