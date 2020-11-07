معتز عبدالفتاح بعد فوز "بايدن": لست قلقا منه



وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "ما يقلقنا هو أن نحرز أهدافًا في مرمانا وأن نرتكب الأخطاء، لأن ما حدث في 25 يناير ما كان ليجعل الأمريكان يتدخلون في إدارتنا إلا بسبب سوء إدارتنا لبعض الملفات التي أوصلتنا إلى أحداث يناير".



وتابع، أن بايدن كان هو الشخص الوحيد في إدارة اوباما إبان ثورة يناير الذي كان يتحدث عن الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتباره حليف للولايات المتحدة في المنطقة وأنه لا بد للبحث عن حلول وسط بينه وبين المتظاهرين في الشارع.



وأردف، أن الظروف تغيرت، وأنه لا يعتقد رغبة بايدن في عدم استقرار مصر، وأنه حينما قرر الأمريكان أن يتعاونوا مع الإخوان كان ذلك لأنهم لم يجدوا بديلًا مستقرًا منظمًا يستطيع أن يدير شؤون مصر بعد أحداث 2011 إلا الإخوان، ولم يكن ذلك من موقفًا أيدولوجيًا.



وواصل: "البعض يصور الأمر على أن أوباما وكان يريد الإخوان، ولو كانت هناك قوة أخرى قادرة على إدارة شؤون مصر لتحالف معها الأمريكان لكن الإخوان نجحوا في تقديم أنفسهم للأمريكان باعتبارهم القادرين على شؤون البلاد لذلك أعطوهم الفرصة ولهذا السبب رفض أوباما بعد 30 يونيو مباشرة أن يصف ما حدث أنه انقلاب، وتبنى سياسة الحد الأدنى من الضغط على مصر آنذاك".



وأشار، إلى أن القضية ليست في الضغوط، لكنها في الاستجابة إلى هذه الضغوط، بل إن واشنطن حين منعت بعض قطع غيار الأسلحة كانت هذه فرصة عظيمة لمصر والرئيس السيسي أن ينوع مصادر السلاح على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر.



وتوقع، أن تتحدث لغة المصالح بين القاهرة وواشنطن بعدما تستقر غبار الحملات الانتخابية الأمريكية والتي تقتضي مراعاة مصالح الطرفين، مضيفا: "ممكن يبقى في مناوشات ومناورات في ملف حقوق الإنسان، لكن محدش هيملي علينا شيء، وفي عهد مبارك تعاقب عليه جمهوريون وديموقراطيون، وفي النهاية كانت مصر تفعل ما تقتضيه مصلحتها الوطنية".



قال الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس قلقًا من فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضحًا أنه ليس هناك شيئًا في شخصيته او توجهاته يكون مدعاة للقلق.