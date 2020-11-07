معتز عبدالفتاح بعد فوز "بايدن": لست قلقا منه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس قلقًا من فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضحًا أنه ليس هناك شيئًا في شخصيته او توجهاته يكون مدعاة للقلق.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "ما يقلقنا هو أن نحرز أهدافًا في مرمانا وأن نرتكب الأخطاء، لأن ما حدث في 25 يناير ما كان ليجعل الأمريكان يتدخلون في إدارتنا إلا بسبب سوء إدارتنا لبعض الملفات التي أوصلتنا إلى أحداث يناير". 

وتابع، أن بايدن كان هو الشخص الوحيد في إدارة اوباما إبان ثورة يناير الذي كان يتحدث عن الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتباره حليف للولايات المتحدة في المنطقة وأنه لا بد للبحث عن حلول وسط بينه وبين المتظاهرين في الشارع. 

وأردف، أن الظروف تغيرت، وأنه لا يعتقد رغبة بايدن في عدم استقرار مصر، وأنه حينما قرر الأمريكان أن يتعاونوا مع الإخوان كان ذلك لأنهم لم يجدوا بديلًا مستقرًا منظمًا يستطيع أن يدير شؤون مصر بعد أحداث 2011 إلا الإخوان، ولم يكن ذلك من موقفًا أيدولوجيًا.

وواصل: "البعض يصور الأمر على أن أوباما وكان يريد الإخوان، ولو كانت هناك قوة أخرى قادرة على إدارة شؤون مصر لتحالف معها الأمريكان لكن الإخوان نجحوا في تقديم أنفسهم للأمريكان باعتبارهم القادرين على شؤون البلاد لذلك أعطوهم الفرصة ولهذا السبب رفض أوباما بعد 30 يونيو مباشرة أن يصف ما حدث أنه انقلاب، وتبنى سياسة الحد الأدنى من الضغط على مصر آنذاك". 

وأشار، إلى أن القضية ليست في الضغوط، لكنها في الاستجابة إلى هذه الضغوط، بل إن واشنطن حين منعت بعض قطع غيار الأسلحة كانت هذه فرصة عظيمة لمصر والرئيس السيسي أن ينوع مصادر السلاح على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر.

وتوقع، أن تتحدث لغة المصالح بين القاهرة وواشنطن بعدما تستقر غبار الحملات الانتخابية الأمريكية والتي تقتضي مراعاة مصالح الطرفين، مضيفا: "ممكن يبقى في مناوشات ومناورات في ملف حقوق الإنسان، لكن محدش هيملي علينا شيء، وفي عهد مبارك تعاقب عليه جمهوريون وديموقراطيون، وفي النهاية كانت مصر تفعل ما تقتضيه مصلحتها الوطنية".

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يومين

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يومين

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 9 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه