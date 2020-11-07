ضبط 5 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء احتفالا بخروج متهم من الحجز بشبرا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، 5 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، احتفالا بخروج متهم من الحجز، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف بعد أن آثار إطلاق الأعيرة النارية الفزع بين مواطني المنطقة، وضبط المتهمين وبحوزتهم فردي خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوجود أصوات إطلاق أعيرة نارية بكثافة بمنطقة بيجام بشبرا.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتبين إطلاق بعض الأشخاص الأعيرة النارية بطريقة عشوائية احتفالا بخروج متهم من حجز الشرطة.

تمكن ضباط المباحث من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين في الواقعة، وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم فردي خرطوش وتولت النيابة التحقيق.

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